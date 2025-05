O presidente do PSB de João Pessoa e vice-prefeito, Léo Bezerra, voltou a defender o nome do prefeito Cícero Lucena (Progressistas) na disputa pelo governo na Paraíba nas eleições de 2026 e nega que esteja havendo conflitos internos entre o prefeito e o vice-governador Lucas Ribeiro, ambos do Progressistas.

Segundo ele, Cícero Lucena e Lucas Ribeiro têm a condição de colocar o nome à disposição, assim como os demais do campo aliado, a exemplo do deputado federal Hugo Motta e do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, ambos do Republicanos.

“Acho que a gente tem que sentar e dialogar”, atestou o vice- prefeito para o grupo definir um nome, pois segundo Bezerra, há vagas na chapa para dois senadores, governador e um vice e que dá para se chegar a um denominador comum para a composição da chapa.

“Eu tenho certeza que este será o nosso caminho de estarmos mais uma vez juntos, todos os que fazem parte do agrupamento político do governador João Azevêdo, que é o principal timoneiro, que à época quando candidato à reeleição, todos diziam que alguns partidos não ficariam com ele e nós ganhamos a eleição”, avaliou.

Para Leo Bezerra, as eleições de 2026 acontecerão da mesma forma: com muito cuidado, com muito zelo e com muito diálogo para terem um candidato não por ser candidato, e quem estiver melhor pode ser o candidato e voltou a dizer que não há nenhum problema entre Cícero e Lucas como tem sido divulgado na mídia.