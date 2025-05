Presidente do PT desconhece pedido de Lula a Hugo Motta para que não dispute o governo da PB

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, afirmou em entrevista concedida à imprensa nesta quinta-feira (08) que desconhece a informação de que o presidente Lula tenha pedido ao presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta (Republicanos), que não dispute o governo da Paraíba nas eleições de 2026.

“Não é uma informação oficial. A gente não sabe se isso realmente aconteceu. Eu acredito que o presidente Lula está muito preocupado com os rumos do país e que é importante ter uma boa relação com o Congresso Nacional”, declarou.

Contudo, Macedo reconheceu que Lula tem mantido uma boa relação com o paraibano Hugo Motta, e que essa relação tem sido correta até o momento. Segundo ele, há expectativa por parte da esquerda de que o deputado não coloque em pauta a anistia dos atos de 8 de janeiro, tema que tem ganhado relevância atualmente.

Segundo Macedo, o fato de Hugo Motta ocupar a presidência da Câmara dos Deputados pode ser considerado estratégico para o governo, o que justificaria, caso tenha ocorrido, um eventual pedido de Lula nesse sentido.

“Acho pouco provável que o presidente queira se meter na gerência política de outros partidos. Ele se preocupa com o PT, com os rumos do governo, mas acredito que, por ter uma boa relação com Hugo Motta e com Davi Alcolumbre no Senado, o presidente pode sim ter essa preocupação de manter uma boa relação com as duas Casas”, avaliou.

Para o presidente estadual do PT, é fundamental que Hugo Motta mantenha uma postura republicana, diferente da que foi adotada pelo ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que, segundo ele, travou pautas importantes e dificultou a execução de políticas públicas do governo federal, ao priorizar emendas parlamentares e impor uma agenda própria.

“Até agora, Hugo Motta não tem feito isso. Tem se comportado de forma republicana. Tem adotado posturas importantes. Então, acredito que o governo tem uma expectativa positiva em relação à gestão dele”, completou.