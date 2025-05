Cícero Lucena sobre Hugo Motta: “Juntos e firmes pelo bem da Paraíba”

Imagem oriunda de Brasília, mostra o prefeito pessoense Cícero Lucena e seu filho (deputado Mersinho Lucena, do PP) ao lado do deputado Hugo Motta, com a seguinte legenda: “Em busca de recursos para João Pessoa (…) Juntos e firmes pelo bem da Paraíba”.

Já houve um tempo em que essas imagens e a captação de recursos para João Pessoa eram personificadas no deputado federal Aguinaldo Ribeiro (PP).

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

