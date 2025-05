Azevêdo diz não concordar com críticas feitas a Cícero por tirar fotos com opositores ao governo

O governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB), foi enfático durante entrevista concedida à imprensa nesta quarta-feira (07), ao afirmar que não concorda com as críticas feitas pela secretária do seu governo, Pollyanna Werton, ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), por ter tirado fotos ao lado de opositores do governo, como o senador Efraim Filho e os Cunha Lima (Cássio e Pedro), durante visita ao município de Mogeiro.

Em recente entrevista, a secretária do Desenvolvimento Humano e também secretária das Mulheres do PSB afirmou que jamais tiraria fotos ao lado de quem lutou para derrotar o projeto governista. Segundo Pollyanna Werton, quem milita com a base do governo é quem esteve com o grupo desde as eleições de 2022.

O fato é que o prefeito tem feito visitas ao interior como pré-candidato ao governo, posando ao lado de lideranças políticas que fazem oposição à gestão de João Azevêdo. No último final de semana, Cícero Lucena rebateu, por meio de nota, as críticas feitas por Pollyanna Werton, afirmando que não pratica a política do atraso e reforçando a parceria com o governador.

Já João Azevêdo reagiu ao episódio dizendo que cada pessoa tem o direito de se expressar, assim como os jornalistas têm liberdade para interpretar os fatos. “Uma pessoa tem o direito de se expressar e eu posso concordar ou não. Isso é a opinião dela”, declarou.

Indagado se concordava com o que disse a secretária Pollyanna Werton, o governador foi direto: “Não, eu não concordo, não”.