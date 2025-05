Hugo Motta e João Azevêdo freiam a pressa de Cícero Lucena

O deputado Hugo Motta, presidente do Republicanos na Paraíba, avisou que “nós vamos, primeiramente, montar uma estratégia para as chapas proporcionais”.

No que se refere à chapa majoritária, Hugo afirmou que “defendemos primeiro a unidade dos partidos que estão no leque de apoio do governador. Esses partidos precisam e deverão estar juntos”.

O dirigente do Republicanos sublinhou que “não existe prazo” para definições, “porque nós vamos dialogar com os outros partidos, até porque nós temos até abril do ano que vem para definir isto”.

A mesma opinião foi compartilhada pelo governador João Azevêdo (PSB).

*Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

