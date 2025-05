Motta quer participação do Republicanos na chapa, mas ainda não há nome definido

O presidente da Câmara Federal, deputado Hugo Motta, esteve nesta segunda-feira (05), em Cabedelo, participando da inauguração da reforma do Porto ao lado do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e do governador da Paraíba, João Azevêdo (PSB).

Em entrevista concedida à imprensa, o deputado falou sobre o processo eleitoral para 2026 e disse que quer a participação do seu partido, o Republicanos, na chapa majoritária pelo seu tamanho e pelos nomes que compõem a legenda, por isso tem o direito de colocá-los para disputar as eleições de governador.

“Nós temos essa condição pelo tamanho que o partido tem e por querermos ver esse projeto (de João Azevêdo) seguir adiante. Nós vamos dialogar até lá, pesquisas deverão ser feitas, não é um projeto pessoal. Há um projeto de partido que entende que essa unidade tem que sentar à mesa e dialogar para que as legendas definam quem são os melhores para compor a chapa majoritária”, explicou.

Segundo ele, o Republicanos tem vários nomes para a indicação, entre eles: o de Adriano Galdino, Wilson Filho e de várias outras lideranças. O parlamentar descartou o próprio nome porque disse que o seu foco é presidir a Câmara dos Deputados e não poderia dizer que já está em outro projeto.

Indagado se o nome do grupo seria o do presidente da ALPB, Adriano Galdino, Motta disse que não, apesar de reconhecer que Galdino é uma das maiores lideranças do Republicanos.

“Todo mundo sabe do seu tamanho político. Adriano está preparado para ser o que quiser pela liderança que ele exerce, mas nós vamos discutir isso internamente e o nome de Adriano é um dos nomes pelo seu tamanho político”, ratificou.