Irmã de Hugo Motta recebe apoio na disputa por uma vaga na ALPB

A médica Olívia Motta (Republicanos) vem ganhando força política no interior do Estado para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba nas eleições de 2026. Ela é neta da deputada estadual Francisca Motta e irmã do presidente da Câmara Federal e presidente do Republicanos na Paraíba, Hugo Motta.

Em visita pela região do Brejo paraibano, nesse final de semana, Olívia Motta recebeu o apoio do prefeito de Solânea, Jucian Jad, do vice-prefeito Milton Filho e do líder político Kayser Rocha, todos filiados ao União Brasil, além do apoio de toda a bancada governista de vereadores da Câmara Municipal.

“Assumimos uma responsabilidade imensa com o povo de Solânea, representado aqui pelos seus maiores líderes políticos, que nos trouxeram os grandes sonhos da população, mas também as urgências que precisam de resposta. Essa parceria se dá no campo político, mas principalmente no compromisso com as necessidades do povo solanense”, destacou Olívia Motta.