“Eu sou Bolsonaro em Brasília, na Paraíba e na baixa da égua”. A declaração explosiva é do deputado estadual Wallber Virgolino (PL) que criticou a atitude do colega de partido deputado federal Cabo Gilberto, em relação a atitudes com políticos que não são aliados de Bolsonaro na Paraíba.

O que deixou Wallber (foto) chateado foi um vídeo divulgado do deputado Cabo Gilberto ao lado do prefeito do município de Cabedelo, André Coutinho (Avante), e do secretário de Saúde Alexandre César, dizendo que iria destinar emendas para o município, quando ele já o fez também, mas não precisou estar ao lado de quem não é aliado de Bolsonaro.

Conforme Virgolino, ele próprio já destinou mais de R$ 800 mil para o município e agora em 2025 vai destinar mais R$ 500 mil e que o ex-prefeito Vitor Hugo bem como o atual não tiveram nem sequer a hombridade de divulgar a origem das emendas à cidade de Cabedelo.

“O prefeito de Cabedelo quer fazer é politicagem e aqui vai o meu alerta ao deputado Cabo Gilberto. Vale salientar que eu sou eleitor e tenho um compromisso com o deputado Gilberto. Isso aqui não é rompimento, não é atacando o deputado Cabo Gilberto, mas só um alerta. Eu já disse pessoalmente, mas parece que meu alerta não funcionou e eu vou usar as redes sociais para alertar mais uma vez: não adianta ser Bolsonaro em Brasília, assim como é o União Brasil, o PP e o Republicanos. Nós precisamos de oposição também aqui na Paraíba”, alertou.

Virgolino enfatizou ainda que não adianta dizer que é bolsonarista, que luta pela anistia, é preciso ser oposição: “Não adianta descer o cacete no STF e se aqui, na Paraíba, não faz oposição às pessoas ligadas ao governo Lula”, esbravejou.