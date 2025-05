Cícero Lucena diz que abre mão da disputa pelo governo da Paraíba em prol de Hugo Motta

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), disse em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (05), por ocasião da solenidade de entrega das reformas do Porto de Cabedelo, que abriria mão da disputa pelo governo do estado em favor do deputado federal Hugo Motta.

“Eu abro mão para aquele que poderia contribuir mais para o crescimento e consolidação do projeto, obviamente colocando o meu nome também”, destacou.

O prefeito voltou a comentar as especulações políticas de que estaria se afastando do projeto governista, já que tem sido visto pelo interior do estado com figuras da oposição. Ele afirmou que deseja colocar um ponto final nessas especulações, que, segundo ele, em nada acrescentam à política paraibana.

“Na verdade, hoje nós temos uma salada de partidos, com muita gente sendo votada por outros partidos. O que eu quero dizer é que a minha história responde por mim. Eu nem precisava emitir nota, pois todos sabem da minha correção, da minha lealdade e do meu desejo de que esse projeto continue”, completou.