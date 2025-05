Romero comenta como anda fusão entre Podemos e PSDB

O deputado federal Romero Rodrigues, em entrevista ao programa Ideia Livre da Rede Ita, informou sobre como anda o processo de fusão entre o PSDB e o Podemos, partido do qual é filiado.

Romero destacou que as conversas estão bem avançadas e que participou de um almoço com alguns parlamentares do PSDB para alinhar a aproximação entre as bancadas.

“Esse almoço foi uma ideia da deputada Renata Abreu, para iniciar esse processo de aproximação entre as bancadas e começarmos esse processo de transição”, destacou.