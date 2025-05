Galdino referenda tese de pesquisa e opina que Hugo Motta é o melhor nome para governador da Paraíba

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que já colocou seu nome à disposição do Republicanos para disputar o governo do Estado em 2026, referendou a tese do presidente nacional do partido, deputado Hugo Motta, de que o critério da pesquisa é o mais adequado para a escolha de um nome com maior competitividade. Na ocasião, apontou o próprio Hugo Motta como o melhor nome para a disputa.

Segundo Galdino, o Republicanos está à frente em um critério que deve ser levado em consideração: a proporcionalidade partidária na Paraíba. A legenda possui a maior bancada estadual e federal, além da segunda maior bancada de prefeitos, ficando atrás apenas do PSB, partido do governador João Azevêdo.

“Nós temos uma estrutura eleitoral muito forte em toda a Paraíba, isso é muito importante, e temos o melhor nome para governador da Paraíba, colocando a modéstia de lado, que é o do deputado federal Hugo Motta. Ele é, ao meu ver, o melhor nome para ser o candidato a governador”, destacou.

Para o parlamentar, o Republicanos vive uma oportunidade de ouro ao ter a chance de lançar um candidato ao governo com grande potencial, mas ressaltou que, caso Hugo Motta opte por não disputar o cargo por questões relacionadas ao cenário nacional, o partido conta com outros nomes igualmente preparados para assumir a missão.

Contudo, Galdino alerta que ainda falta uma definição clara do presidente do partido em relação à intenção de pleitear a vaga para o Republicanos, independentemente de quem será o candidato.

“Eu defendo que o partido reivindique a vaga de governador e que, nessa prioridade, esteja o deputado Hugo Motta. As pesquisas neste momento não dizem muita coisa, mas já servem como referencial. O que falta é o Republicanos afirmar que vai marchar com João, que é um projeto de união, mas deixar claro que nós queremos a vaga de governador”, opinou.