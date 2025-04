João Azevedo e Cícero Lucena negam desavenças pessoais

O governador João Azevedo (PSB) e o prefeito de João Pessoa , Cícero Lucena (PP), negaram durante solenidade de abertura de uma parte do tráfego no Viaduto Luciano Agra, realizada nesta quarta-feira (30), que esteja havendo qualquer desavenças entre ambos, conforme boatos espalhados nos bastidores da política por conta do processo eleitoral de 2026.

Os dois trocaram abraços afetuosos na frente da imprensa para provar que o clima é de paz e ironizaram os boatos. Para o governador, os boatos partiram da imprensa, se limitou a opinar.

Já o prefeito Cícero Lucena disse que não há chateação de nenhum dos lados e que isso só poderia ser criação de alguém que tem outros interesses contra ele ficar junto com o governador João Azevedo.

“Nós continuamos com o mesmo compromisso de estarmos juntos: governo do Estado e Prefeitura cuidando da população. Eu e João temos um projeto que é a razão das nossas ações. É que nós queremos nesse momento da vida pública, que nós estamos vivendo, de crescimento do estado, da nossa cidade, melhoria da vida das pessoas e nós temos um foco, um só objetivo que é colaborar para que a vida das pessoas mude para melhor”, disse.

*Haceldama Borba