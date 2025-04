Adriano Galdino cobra posicionamento do Republicanos para 2026 e reafirma postulação ao governo

O deputado Adriano Galdino (Republicanos) afirmou que irá se reunir com o presidente de seu partido, o deputado federal Hugo Motta, para saber quais são as reais intenções da legenda nas eleições de 2026. Ele reafirmou sua pré-candidatura ao governo do estado, mas ainda não tem o aval oficial do Republicanos.

Passada a preocupação com a nomeação da filha, Alanna Galdino, que tomou posse como conselheira do TCE da Paraíba nesta quarta-feira (30), após uma intensa batalha jurídica, Galdino disse que retomará sua agenda de reuniões com prefeitos do interior do estado — compromissos dos quais esteve afastado por 40 dias. Antes disso, no entanto, ele pretende conversar com Hugo Motta.

“Se for possível conversar com ele ainda esta semana, vou fazer uma única indagação. Vou perguntar a ele: ‘Qual é o papel do Republicanos em 2026?’ Eu quero saber o que ele pretende, enquanto presidente do partido, para o futuro do Republicanos. É somente essa pergunta que irei fazer a Hugo e vou ouvir a sua resposta”, declarou.

Segundo Galdino, a partir da resposta de Hugo Motta, ele fará uma análise para tomar seu posicionamento político com base na direção que o partido pretende seguir. Enquanto isso, o deputado segue como pré-candidato ao governo e já recebeu convites para visitar municípios da Paraíba neste final de semana.

“Vou começar a andar pela Paraíba. Vou dialogar com os paraibanos, colocando meu nome à disposição para o governo do estado. Mas tenho limitações, pois quero saber até que ponto meu partido vai me apoiar, se o Republicanos tem realmente a intenção de disputar o governo ou não. A partir dessa decisão, vou colocar o cavalo na cavalgada para que a gente possa despontar no cenário estadual”, completou.