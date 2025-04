*Vídeo: ParaibaOnline

O vereador Anderson Pila (PSB) manifestou grande entusiasmo com a expectativa da posse do governador João Azevêdo como novo presidente estadual do PSB, prevista para os próximos dias. Para ele, a liderança de João à frente da legenda representa um novo momento de fortalecimento político para o partido na Paraíba.

“A melhor expectativa possível. A Paraíba já conhece a capacidade de João de administrar e de fazer política, construindo as composições necessárias para o Estado avançar”, afirmou Pila. Segundo o vereador, com João assumindo a direção, o PSB não será apenas protagonista na gestão pública, mas também no cenário político estadual.

Questionado sobre a passagem de comando de Gervásio Maia para João Azevêdo, Anderson Pila fez questão de destacar que uma coisa não anula a outra.

“Gervásio teve sua importância, mas João é o grande líder da Paraíba, um governador que transformou o Estado com ações concretas e não apenas com discurso. A Paraíba hoje vive um momento excelente graças ao trabalho de João”, destacou.

Em relação às prioridades do PSB para este ano, o vereador enfatizou a importância de manter a base aliada unida.

“Não se faz política sozinho. É preciso construir, dialogar, fortalecer alianças com partidos como PP, Republicanos, PCdoB e tantos outros. João vai liderar esse processo, mantendo a base que ajudou a transformar a Paraíba”, disse.

Sobre a formação da chapa majoritária para 2026, Anderson Pila ponderou que a decisão passa pelas escolhas pessoais de João Azevêdo, como a possibilidade de disputar o Senado.