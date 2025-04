Presidente da Câmara de João Pessoa diz que está em busca de sobrevivência política

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley, que já está de saída do PSD, disse que ainda não aceitou nenhum dos convites já feitos pelos partidos PP, Republicanos e PSB porque está avaliando qual partido vai lhe dar garantias para disputar um cargo eletivo em 2026.

“Preciso saber se a legenda vai dar as condições partidárias. A senadora Daniella Ribeiro, a quem eu acompanho também politicamente, e o prefeito Cícero Lucena me convidaram para ir para o PP, mas há uma questão de sobrevivência política de legenda. O grupo vai estar unido, agora em qual time eu vou jogar ainda não sei”, destacou o presidente.

Dinho afirmou ainda ter recebido convites do presidente municipal do PSB, o vice-prefeito Leo Bezerra, e de Hugo Motta, presidente do Republicanos, e que são opções para a sua definição partidária, mas disse que vai analisar qual será o melhor.