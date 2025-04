Posse: João Azevêdo reforça compromisso de fortalecer o PSB/PB

Em clima de celebração e de alegria da militância, o governador João Azevêdo assumiu, na noite desta segunda-feira (28), a presidência estadual do PSB. O evento contou com a presença de diversas lideranças da política nacional e estadual que reforçaram a unidade em torno do projeto liderado pelo chefe do Executivo estadual.

Na oportunidade, João Azevêdo agradeceu ao deputado federal Gervásio Maia Filho pela condução do partido nos últimos anos e reforçou o compromisso de fortalecer o PSB na Paraíba. “Esse é um momento muito importante da nossa democracia e eu quero aproveitar para agradecer ao deputado federal Gervásio Maia pela condução do partido. Vamos juntos fazer o partido crescer ainda mais. A Paraíba pode ter certeza de que vou continuar dedicando a minha vida e meu trabalho ao povo porque o nosso compromisso é cuidar das pessoas”, sustentou.

O deputado federal Gervásio Maia (PSB), que presidiu o partido nos últimos anos, enalteceu a força política e a capacidade de gestão e de diálogo de João Azevêdo. “Hoje eu passo o bastão para o governador João Azevêdo que irá preparar o projeto de 2026. Estamos juntos para seguir adiante e fazer o trabalho que deve ser feito. A Paraíba hoje é um exemplo de gestão, e o governador João Azevêdo é considerado um dos melhores governadores do país e vai fazer com que o partido cresça e se fortaleça”, disse.

O presidente da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos), reforçou a união política e administrativa com o governador João Azevêdo. “Esse momento representa a nossa unidade em torno desse projeto, com o PSB, PP, PT e demais partidos aliados não só no presente, mas no futuro. A gestão do governador tem conquistado os melhores índices do nosso país na gestão fiscal, melhorias na saúde, na infraestrutura e, por isso, ele tem conquistado protagonismo com a presidência do partido e estamos irmanados na missão de cuidar do povo da Paraíba”, declarou.

O prefeito do Recife, João Campos (foto), ressaltou a importância da Paraíba para o fortalecimento do PSB em nível nacional. “Daqui a 30 dias estaremos realizando o congresso nacional do partido e o PSB apresenta ao Brasil uma alternativa no campo democrático. Nós confiamos na liderança e nas decisões do governador João Azevêdo e vamos construir as melhores alianças para que possamos ser o maior partido de centro-esquerda em 2026”, observou.

O deputado federal Aguinaldo Ribeiro (Progressistas) destacou que o governador João Azevêdo faz uma gestão que orgulha todos os paraibanos. “A Paraíba está no caminho certo, e João Azevêdo, além de governar a Paraíba, terá a missão de presidir o partido que é um dos maiores do Brasil e eu quero dizer que o que nos une é muito maior do que interesses pessoais, o que nos une é o bem da Paraíba, que queremos ver cada mais forte”, declarou.

A senadora Daniella Ribeiro (Progressistas) desejou sucesso ao governador João Azevêdo. “Eu desejo boa sorte ao governador nesse novo tempo, que tem dado tranquilidade ao povo paraibano e, por isso, não vamos retroceder”, disse.

“Esse é um momento especial porque o PSB faz justiça e dá um passo importante e mostra ao Brasil que o seu maior líder na Paraíba é João Azevêdo que tem feito muito pelo Estado, que mexe com a nossa autoestima graças à gestão exitosa do governador”, falou o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino (Republicanos).

O deputado federal Damião Feliciano (União Brasil) também parabenizou a ascensão do governador João Azevêdo à presidência do PSB. “João é um homem que está dando certo no governo, é uma referência em Brasília por ter saneado as contas públicas e fazer uma gestão que caminha ao lado das pessoas”, disse.

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), enalteceu a capacidade política e de gestão de João Azevêdo. “O governador colocou o nosso estado no trilho do crescimento e da justiça social. Eu tenho o sentimento de gratidão e reconhecemos o trabalho de João e as parcerias com João Pessoa dentro da visão municipalista”, pontuou.