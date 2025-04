Ex-prefeito de Campina assume cadeira na Assembleia Legislativa

*Vídeo: ParaibaOnline

O advogado Félix Araújo Filho, ex-prefeito de Campina Grande, assumiu nesta terça-feira (28) uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Ele vai substituir, por quatro meses, o deputado Chió (Rede).

Félix é suplente da federação partidária Psol/Rede.

Em entrevista concedida, Félix Araújo registrou que a sua chegada à ALPB resgata a história de duas lideranças de sua família.

Ele também falou sobre as suas prioridades no exercício do mandato.

Assista à entrevista.