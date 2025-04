Em Brasília: Prefeito de Campina Grande participa de evento que oficializa aliança entre União Brasil e PP

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), participou nesta terça-feira (29), em Brasília, da cerimônia de lançamento da federação partidária entre o União Brasil (UB) e o Progressistas (PP).

O evento foi realizado no Salão Nobre da Câmara dos Deputados e marcou o início de uma aliança que nasce com grande força política no Congresso Nacional. A federação reunirá 109 deputados federais,14 senadores, 190 deputados estaduais, além de milhares de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos dois partidos, espalhados por todas as regiões do país.

Bruno é o gestor da segunda maior cidade administrada por um filiado do União Brasil no país e esteve ao lado do senador e importante parceiro político, o senador Efraim Filho, presidente do União Brasil na Paraíba.