A deputada Camila Toscano (PSDB) disse em entrevista concedida à imprensa, por ocasião da convenção do PSD, que se identifica muito com Pedro Cunha Lima, com Efraim Filho, Veneziano Vital do Rêgo e com todos que estão na oposição, mas ainda não tem um candidato para chamar de seu.

Indagada sobre os movimentos do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), rumo ao governo da Paraíba em 2026, em visitas ao interior do estado, a deputada avaliou que o prefeito está fazendo tão somente o que um político que pretende grandes espaços faz.

“Ele está caminhando e sendo recebido por todos que conhecem Cícero. Eu tenho um respeito por Cícero. Ele foi amigo e aliado do meu pai (Zenóbio Toscano). Ele esteve conosco até bem pouco tempo, antes de se tornar prefeito. Então, eu acho que ele está caminhando de forma legítima”, avaliou.

Para a deputada, ninguém faz nada sem ter pretensões e afirmou que se ele for ao seu município, Guarabira, no qual sua mãe Léa Toscano (União Brasil) é prefeita, o gestor será super bem-recebido.

“Ontem ele foi a Alcantil e esteve na foto com Romero Rodrigues, com Tovar Correia Lima, mas ambos são votados na cidade e os deputados não vão deixar de ir a um evento porque Cícero está. De forma nenhuma, por mais que sejamos oposicionistas, que estejamos em lados contrários, mas temos respeito acima de tudo”, ressaltou.