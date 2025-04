O que disseram o governador João Azevêdo e Pedro Cunha Lima ao assumirem, ontem, respectivamente, as direções na Paraíba do PSB e do PSD?

Quais os recados ou acenos deram aos aliados os presidentes nacional do PSD e da Câmara Federal, Gilberto Kassab e Hugo Motta, respectivamente?

As respostas estão na edição desta terça-feira da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Acesse aqui.