Vídeo: deputada não descarta migração para o PSD

Durante a solenidade que oficializou Pedro Cunha Lima como presidente estadual do PSD, a deputada estadual Camila Toscano (PSDB) comentou sobre seu futuro político e não descartou a possibilidade de mudar de legenda. Segundo Toscano, o cenário atual do PSDB é de incerteza, o que abre espaço para uma eventual filiação ao PSD.

“O futuro do PSDB está meio incerto, poderá ocorrer uma fusão, e ir para o PSD não deixa de ser uma opção”, declarou a parlamentar, reforçando a proximidade com lideranças do partido.

Sobre as articulações para as eleições de 2026, Camila afirmou ter grande identificação política com Pedro Cunha Lima (PSD) e Efraim Filho (União Brasil). Segundo a deputada, existe alinhamento entre os projetos e ideais que ambos defendem para a Paraíba, especialmente no campo da oposição.

No entanto, Toscano ressaltou que, por ora, não possui um nome favorito entre os possíveis aliados para a disputa estadual.

Confira na íntegra: