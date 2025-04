Primeira-dama de Campina Grande coloca nome à disposição para compor a vice em 2026

A primeira-dama do município de Campina Grande, Juliana Cunha Lima, esteve presente ao evento do PSD, em João Pessoa – que elegeu nesta segunda-feira (28) o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, à presidência do partido. Ela estava acompanhando o marido, o prefeito Bruno Cunha Lima (União Brasil), que disse deixar a mulher à vontade sobre a pretensão de entrar na vida pública.

“Se for do desejo dela, da vontade dela, acho que ela tem muito a contribuir. Ela está filiada comigo no União Brasil e faz um lindo trabalho em Campina Grande, sempre fez, independentemente de perspectiva de disputa eleitoral, ela faz trabalhos voluntários”, destacou o prefeito sobre a primeira-dama.

Indagada pela imprensa sobre a decisão de participar do próximo pleito eleitoral e se estaria à disposição para participar como vice na chapa do PSD ou do seu partido, Juliana Cunha Lima respondeu que sim.

“Somos aliados. Bruno tem me deixado sempre muito à vontade para decidir. Isso é uma coisa que eu tenho conversado com ele. A gente vem orando, pedindo direcionamento a Deus, mas uma coisa é certa: independentemente de disputar a eleição ou não, seja como deputada estadual, seja como vice, ou qualquer cargo, vou continuar trabalhando por Campina Grande”, disse Juliana.