Prefeito de Santa Rita confirma apoio a Azevêdo, mas evita cravar apoio a Veneziano

O prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino (PP), confirmou nesta segunda-feira (29) que pretende apoiar a possível candidatura do governador João Azevêdo ao Senado nas eleições de 2026.

Durante entrevista, Jackson reforçou a parceria política e administrativa que mantém com Azevêdo e afirmou que essa aliança deverá trazer bons frutos para o município.

Segundo o prefeito, o diálogo com o governador é constante e o grupo político da cidade está unido, visando fortalecer ainda mais o projeto de desenvolvimento local. “Temos uma parceria administrativa e política junto com o governador João Azevêdo. Tenho certeza que isso irá refletir positivamente para Santa Rita em 2025 e 2026”, destacou.

Apesar da manifestação clara de apoio a João Azevêdo, Jackson Alvino evitou confirmar um eventual apoio à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), que também é cotado para disputar a vaga ao Senado. Questionado, o prefeito afirmou apenas que está dialogando com diversas lideranças para avaliar qual projeto será o melhor para Santa Rita, sem se comprometer com o nome de Veneziano.

Jackson também comentou sobre a possibilidade de migrar para o PSB, partido comandado por João Azevêdo na Paraíba. Ele revelou que ainda está em conversas sobre o futuro partidário, mas lembrou que sua esposa, a primeira-dama de Santa Rita, já se filiou à legenda socialista, fortalecendo ainda mais a ligação com o governador.

Confira a declaração:

