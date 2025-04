Líder da Oposição: “Cícero vai a cavalo e a gente vai no nosso foguete”

“Amigos, amigos, negócios à parte”, foi o que declarou o líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado George Morais (União Brasil), sobre a disputa ao governo da Paraíba nas eleições de 2026 e a possibilidade da federação entre o seu partido e o Progressista do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, do qual é amigo e que tem visitado o interior do estado aproveitando o “cavalo selado”.

Para o deputado, não há prejuízo para o União Brasil com o Progressista partindo cedo na disputa – sem antes mesmo da concretização da federação partidária.

“Cícero vai no cavalo dele e a gente vai no nosso foguete e agora com a musculatura reforçada no PSD com Pedro, e ao lado de outros partidos, a oposição se mantém unida e coerente. Nosso grupo permanece unido com Efraim, Veneziano, Pedro, Romero e tantos outros. Eu tenho certeza que com essa nova demonstração de forças, chegaremos ainda melhor”, avaliou.

Indagado se Pedro Cunha Lima seria o nome da oposição para disputar o governo da Paraíba, o deputado respondeu “que ele é um excelente quadro, uma grande alternativa e uma grande opção ao lado do senador Efraim Filho pelo União Brasil, ao lado de Romero Rodrigues, pelo Podemos e ao lado de Veneziano pelo MDB, com esse grupo unidos faremos as conversas e os critérios para que seja escolhido o melhor nome e chegaremos todos juntos em 2026”, destacou.