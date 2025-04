Jhony Bezerra destaca liderança de Azevêdo e defende manutenção da aliança

O presidente do PSB em Campina Grande, Jhony Bezerra, afirmou nesta segunda-feira (29) que o governador João Azevêdo assume o protagonismo político no estado com o desafio de ampliar a bancada do partido e eleger seu sucessor em 2026.

Segundo Jhony, a prioridade é manter o arco de alianças envolvendo partidos como Progressistas, Republicanos e PT, além de fortalecer o projeto que já transformou a Paraíba em referência nacional.

Jhony também ressaltou que está à disposição do partido para qualquer missão nas próximas eleições, mas, no momento, seu foco é a candidatura a deputado estadual. Sobre a recente aparição ao lado do prefeito Cícero Lucena em Campina Grande, ele disse que foi um encontro casual e elogiou a forte recepção popular ao gestor da capital.

Confira a entrevista:

*Vídeo: ParaibaOnline

*Vídeo: ParaibaOnline