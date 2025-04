Hugo Motta antecipa renovação da aliança feita nas eleições de 2022

Ao discursar nesta segunda-feira na convenção estadual do PSB, que sagrou o governador João Azevedo como novo presidente estadual do partido, o deputado Hugo Motta, presidente do Republicanos na Paraíba e da Câmara Federal, afirmou que no que depender do seu partido a aliança governista que ganhou as eleições de 2022 na Paraíba estará mantida no próximo ano.

– Quem apostar o contrário, estará apostando errado; quem apostar que haverá divisão estará apostando errado – bradou.

Ainda conforme Hugo Motta, a Paraíba “dá uma lição ao Brasil de como é fazer uma gestão séria”.

– Vamos caminhar juntos, na certeza de que a Paraíba não tem outro caminho – acrescentou o deputado.

Confira a fala:

*Vídeo: ParaibaOnline