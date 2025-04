Cúpula do Congresso tenta ampliar o uso das emendas parlamentares

Lideranças do Congresso Nacional estão pressionando o governo federal a liberar o uso de emendas parlamentares indicadas pelas comissões e pelas bancadas estaduais para pagamento de pessoal na área da saúde, prática que é questionada.

Segundo o ´Estadão´, os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB, foto), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), agem nos bastidores para bancar o pagamento de profissionais de saúde e funcionários de prefeituras com o dinheiro que deveria ir para a manutenção de postos de saúde, hospitais, exames e cirurgias, mantendo a proibição apenas para as emendas individuais.

*Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

