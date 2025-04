Vereador Pimentel Filho cobra mais segurança em universidades de Campina Grande

Durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Pimentel Filho levantou um alerta sobre a falta de segurança nas instituições de ensino superior da cidade, com foco especial na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e na Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). O parlamentar criticou a ausência de medidas efetivas de controle de acesso, como a instalação de detectores de metais nas portarias dos campi.

“Já era pra UEPB ter nas suas portarias detector de metais. Na UEPB, UFCG, todos os locais de entrada. É obrigatório. É obrigatório”, afirmou Pimentel.

O vereador lamentou o fato de que muitas vezes a justificativa para não instalar os equipamentos seja o possível constrangimento dos frequentadores. Para ele, essa lógica não se sustenta quando o que está em jogo é a vida das pessoas.

“Eu vi isso com até espanto: não vamos colocar o detector de metais porque constrange as pessoas. Eu queria que dissessem isso no aeroporto, no fórum, no Tribunal de Justiça. Vai querer realmente dar segurança ao local? Então não façam de conta.”

Pimentel também criticou soluções superficiais adotadas por algumas instituições, como o uso de catracas e câmeras apenas para registro, sem efeito preventivo real.

“Botar uma catraca pra saber quantos entraram e quantos saíram. Que é isso, Chante? Uma câmera pra saber quem entra e quem sai? Depois que mata, todo mundo sabe quem é.”

O parlamentar finalizou cobrando ações concretas tanto do prefeito Bruno Cunha Lima quanto do governador João Azevêdo, de quem é aliado político, para que a legislação de segurança em instituições públicas seja respeitada e cumprida com urgência.

“O vereador Pimentel foi à sessão da Câmara de Campina Grande cobrando do prefeito Bruno a efetividade da fiscalização sobre o cumprimento dessa lei, mas ele também pode cobrar do governador, que a UEPB acelere as providências pra garantir a segurança no ingresso do seu campus universitário”, reforçou.