Ministro do Supremo é chamado de ´sem juízo´ por deputado

Ao comentar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de determinar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse notificado na UTI de um hospital onde se encontra – após ter participado de uma ´live´ e concedido entrevista ao SBT –, o deputado paraibano Cabo Gilberto Silva (PL) [foto] exagerou na ´ordem do dia´.

“(Alexandre) é um rapaz completamente fora de si, com problemas mentais claramente. Esse ministro não tem a saúde mental plena. Ele precisa de um tratamento psiquiátrico urgentemente”, diagnosticou.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

