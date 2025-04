Aparte: senador paraibano indicou o novo ministro de Lula

O presidente Lula acatou a sugestão do partido União Brasil e nomeou o engenheiro pernambucano Frederico de Siqueira Filho, cuja família reside no bairro do Bessa, em João Pessoa.

Frederico, que já atuou na operadora de telefonia Oi, presidia a estatal Telebras e teve o seu nome encaminhado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para substituir o deputado Juscelino Filho (União-MA).

O ´padrinho´ da indicação (quem indica) é o senador paraibano Efraim Filho, líder da bancada do União.

