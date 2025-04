Aparte: saiba o que Lula disse, comeu e bebeu na casa de Hugo Motta

O presidente Lula participou de um requintado jantar, na noite de quarta-feira, na residência do presidente da Câmara Federal, paraibano Hugo Motta (Republicanos).

Tudo, evidentemente, regado com dinheiro público.

Lula ressaltou duas prioridades atuais de seu governo: a elevação da faixa de isenção total de desconto do Imposto de Renda na fonte para quem ganha por mês até R$ 5 mil e a ampliação do papel do governo federal na segurança pública.

