Senador considera projeto de aproximação com Cícero Lucena para a disputa de 2026

O presidente do União Brasil na Paraíba, Efraim Filho, não descarta a possibilidade de diálogo com o prefeito Cícero Lucena (PP), que também tem colocado seu nome como possível candidato ao governo do estado nas eleições de 2026 — mesmo com a federação em andamento entre o União Brasil e o Progressistas, cujo desfecho, em termos de comando na Paraíba, está previsto para março de 2026.

“Não vejo problema em construir um diálogo, seja com Cícero, com Aguinaldo, com Daniela Ribeiro, minha companheira de bancada”, destacou o senador, que informou ainda estar mantendo conversas com esses nomes. No entanto, saber se existem projetos compatíveis ou não para o futuro é algo que deve surgir dessas conversas.

Ele lembrou que seu irmão, o deputado George Morais, já foi secretário na gestão de Cícero Lucena e que contou com o apoio de diversos nomes da bancada de vereadores de João Pessoa que apoiam o prefeito — incluindo o presidente da Câmara, Dinho Dowsley, que votou nele para o Senado em 2022.

“Os diálogos têm acontecido e com reciprocidade”, afirmou o senador, acrescentando que também tem se reunido com o deputado federal Mersinho Lucena (filho do prefeito), em Brasília, já que são amigos pessoais.

“Sentar e construir diálogos faz parte da nossa relação pessoal. Se temos projetos comuns, isso será construído, como foi com o Republicanos de Hugo Motta e Adriano Galdino em 2022. Isso não significa que em 2026 estaremos juntos, mas também não está descartado. Tudo pode ser construído com diálogo, seja para um projeto de um lado ou do outro. Acho que esse sentimento existe, e ele está posto na mesa”, avaliou o senador.