Jornal destaca viagem e acompanhante de Hugo Motta

Conforme o jornal O Globo, no voo da FAB que o levou de Brasília a São Paulo, no último dia 6, para participar de um evento na Associação Comercial de São Paulo, (o presidente da Câmara) Hugo Motta (REP-PB) levou de carona um aliado de políticos do Centrão.

Junto a outros deputados, estava Netinho Lins, cantor paraibano, próximo de Motta, Arthur Lira (ex-presidente da Câmara) e Ciro Nogueira (presidente do PP) – e, mais relevante, identificado nas planilhas apreendidas pela Operação Overclean, que mostra o esquema de fraude em licitações com recursos de emendas parlamentares em 12 estados, de R$ 824 milhões.



Nelas, Netinho figura como responsável pelo repasse R$ 25,4 milhões para a Paraíba e outros R$ 2,2 milhões para a cidade de Patos.

