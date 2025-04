Filiação: Daniella Ribeiro volta ao Progressistas

Aconteceu nesta quarta-feira, 23, em Brasília, o evento de filiação da senadora Daniella Ribeiro ao Progressistas. O momento contou com a presença do presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira, e autoridades políticas nacionais e locais.

Ao assinar a ficha de filiação, Daniella destacou a importância do momento de retorno ao Progressistas, e relembrou acontecimentos marcantes de sua trajetória no partido.

Pelo Progressistas, Daniella foi eleita a primeira senadora pela Paraíba. Foi onde iniciou sua vida pública, ainda como vereadora, em Campina Grande. Depois, foi deputada estadual por dois mandatos.

Pelo partido para o qual retorna após três anos, Daniella realizou ações de destaque como o “Mais Ação”, voltado para a educação; e o “Você no Senado”, através do qual levou grupos de estudantes, jornalistas e professores para conhecer o Congresso Nacional, ação pioneira e realizada em parceria com a fundação do partido.

Sobre o retorno de Daniella, o presidente Ciro Nogueira destacou que a senadora teve uma curta passagem em outro partido, e “que nós sabíamos que você continuava Progressistas”. Destacou que “somos pessoas que colocam em primeiro lugar o interesse do Brasil”.

Nogueira disse ainda que o partido confia em Daniella “para qualquer missão”.

*Autoridades presentes*

O evento de filiação da senadora Daniella contou com a presença de autoridades nacionais e locais. Estiveram presentes o governador da Paraíba, João Azevedo; o vice-governador Lucas Ribeiro; o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena; os deputados federais Aguinaldo Ribeiro, Dra Paula e Mersinho Lucena; o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley; além de prefeitos e vereadores de vários municípios paraibanos, e de políticos de outros estados.

