Bruno fala sobre escolha do novo líder na Câmara de Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (União Brasil), comemorou o atual momento político que vive ao lado da base aliada na Câmara Municipal. Para ele, o afinamento entre o Executivo e o Legislativo tem sido fundamental para garantir avanços na cidade, especialmente em temas que demandam articulação conjunta. Bruno destacou que as últimas sessões demonstram essa sintonia, que tem resultado em entregas concretas para a população.

“Se você observar as últimas sessões, as últimas votações, eu acho que esse alinhamento reforça aquilo que a gente procura alcançar, que é um afinamento de ideias para entregar resultados”, afirmou o prefeito.

Bruno também fez questão de destacar a atuação dos vereadores da base e do presidente da Câmara, Saulo Germano, pela postura colaborativa no dia a dia do legislativo municipal. Ainda durante a declaração dada à imprensa, o prefeito comentou sobre o processo de escolha do novo líder da situação na Câmara.

“Está praticamente escolhido. Estou ouvindo alguns colegas da base, alguns amigos da base, para fazer essa definição. Acho que está basicamente escolhido”, adiantou Bruno, sinalizando que a escolha será feita com base no diálogo e no fortalecimento da articulação política.

Para o prefeito, esse bom momento político contribui diretamente para uma gestão mais eficiente. “De um modo geral, acho que a cidade toda ganha com esse bom relacionamento”, concluiu.