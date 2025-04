O Ministério Público da Paraíba (MPPB) entrou com uma ação na Justiça para impedir a posse de Alanna Galdino como conselheira do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Filha do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, Alanna foi apontada por auditoria como “funcionária fantasma” e, segundo o MPPB, não cumpre os requisitos constitucionais exigidos para o cargo.

A ação cita a ausência de comprovação de experiência mínima de 10 anos em áreas como direito, contabilidade ou administração pública, além da suspeita de que ela não exerceu atividades no cargo comissionado que ocupava. Outro agravante seria sua matrícula em curso integral de Medicina em Campina Grande, distante do local de trabalho.

O órgão pede a suspensão imediata da posse e, se já efetivada, sua anulação, exigindo a indicação de um novo nome. A Corte do TCE-PB deve apreciar o caso nesta quarta-feira (23).