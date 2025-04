Cícero Lucena se diz animado em disputar o governo da Paraíba e defende pesquisa

Muito embora já esteja na dianteira viajando pelo interior da Paraíba recebendo apoio de aliados, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), se diz animado para disputar o governo nas eleições de 2026. Contudo, ele defende que seja realizada uma pesquisa de opinião pública para a escolha do nome do sucessor do governador João Azevêdo (PSB).

“Eu acho que a pesquisa é uma boa forma de fazer isso, quer seja quantitativa ou qualitativa, para que esse aglomerado entenda qual é a vontade do povo e respeite a vontade desse povo”, disse.

Cícero confirmou à imprensa que sua agenda tem se intensificado cada vez mais pelo interior do estado e que no próximo final de semana vai a Maturéia, Assunção, Alcantil e regiões circunvizinhas e no dia 29 recebe um título de cidadania no município de Boa Vista, nas proximidades de Campina Grande.

“O meu sentimento é de gratidão e de estímulo e o que eu sempre digo: é que o mais importante agora é a gente se unir em favor da continuidade desse projeto de desenvolvimento, de justiça social por todo estado da Paraíba conduzido pelo governador João Azevedo”, disse.

Conforme Cícero Lucena, no momento oportuno quem dentro do aglomerados de partidos aliados tiver e o povo achar que tem melhores condições para representá-lo na função de governador, vai ser decidido e que tanto ele quanto outros poderão ter a oportunidade de disputar o governo em 2026.