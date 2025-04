Azevedo considera natural movimento de Cícero Lucena na disputa pelo governo em 2026

O governador da Paraíba, João Azevedo (PSB), foi bastante enfático ao ser indagado pela imprensa, nesta terça-feira (22), sobre o movimento que o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (Progressistas), está fazendo rumo à disputa pela sucessão estadual em 2026.

“Vejo com naturalidade. Acho que cada um faz o seu caminho. Isso é natural, na política é assim”, destacou João Azevedo, de modo ‘curto e grosso’ ao responder a imprensa.

É que o prefeito tem intensificado a agenda no que diz respeito a visitações pelo interior do estado a convite de correligionários e relembrando ações realizadas quando administrou a Paraíba.

O prefeito tem viajado já com o emblema de pré-candidato ao governo, uma vez que, na mesma base do seu grupo político e do mesmo partido, há também o vice-governador, Lucas Ribeiro, que vem trabalhando para suceder Azevedo em 2026.