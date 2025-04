Queiroz defende o mês de outubro para definição de chapa da oposição na PB

O pré-candidato ao Senado, Pastor Sérgio Queiroz, embaixador do Partido NOVO na Paraíba, que que a decisão da chapa de oposição para disputar as eleições de 2026, seja definida ainda este ano, no máximo no mês de outubro.

“Se tiver que ser definida, que seja logo. Se tiver que fazer alguma coisa que faça logo. Até outubro, eu acho que é uma data enigmática porque é um ano antes das eleições”, disse.

Segundo ele, o que já se tem desenhado na Paraíba, do lado dos oposicionistas é uma pré-candidatura ao governo de Efraim Filho (União Brasil), de Pedro Cunha Lima (PSD),que se lançou nesse conjunto e de Romero Rodrigues (Podemos) que também já disse que poderia contribuir.

“Nós temos Marcelo Queiroga (PL) que é um candidato certo, mas as pessoas têm uma ideia equivocada dele. Ele não é um homem que tem a palavra de rei. Ele está disposto a compor, inclusive,a abrir a posição dele de candidato a governador em nome desse maior agrupamento político, quem sabe com Pedro ou com Efraim Filho”, opinou.