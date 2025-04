Projeto Rota 22 será mantido na Paraíba mesmo sem presença de Bolsonaro, diz Marcelo Queiroga

O presidente estadual do Partido Liberal (PL) na Paraíba, Marcelo Queiroga, confirmou que o projeto Rota 22 será mantido no estado, mesmo sem a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A afirmação foi feita durante entrevista concedida a uma rádio de João Pessoa nesta quinta-feira (17).

Inicialmente pensado como uma caravana liderada por Bolsonaro pelo Nordeste, o evento precisou ser adaptado devido à recuperação cirúrgica do ex-presidente, que segue sob cuidados médicos em Brasília. Apesar disso, Queiroga garantiu que a agenda será mantida e poderá contar com outros nomes de destaque do bolsonarismo.

Entre os possíveis participantes da motociata prevista para acontecer na Paraíba estão a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. “Temos grandes lideranças no partido. A dona Michelle, que comanda o PL Mulher, e o senador Flávio Bolsonaro estão entre os que podem vir ao estado”, destacou Queiroga.

A edição do Rota 22 na Paraíba ainda não tem data confirmada, mas deve acontecer no início do segundo semestre deste ano. Segundo Queiroga, o projeto, que começou como uma iniciativa focada no Nordeste, foi expandido para todo o Brasil.

A ausência de Bolsonaro ocorre em meio à sua recuperação após internação hospitalar na última sexta-feira (11), quando sentiu fortes dores abdominais durante uma agenda política no Rio Grande do Norte. O episódio reacendeu preocupações sobre seu estado de saúde, que vem sendo monitorado desde a facada sofrida em 2018.