Em pronunciamento na Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), nesta terça-feira (15), a vereadora Eliza Virgínia (PP) criticou os apoiadores do movimento ‘Sem Anistia’, que defende que os acusados de participarem dos ataques cometidos em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023, não sejam perdoados. “O povo do ‘Sem Anistia’ é o mesmo que já foi anistiado”, afirmou a parlamentar.

Como exemplos de apoiadores do movimento, a vereadora citou: “José Dirceu, Dilma e Lula, que sequestraram, roubaram, invadiram bancos, foram anistiados e até se tornaram presidentes. Isso é muita hipocrisia”. Eliza ainda criticou o atual presidente Lula (PT) por falas e atitudes que, para ela, se contradizem.

A vereadora também desaprovou o encarecimento de itens que compõem a cesta básica. Ela acredita que o aumento dos valores tem influenciado em situações vividas na Capital paraibana: “Quem passa nas esquinas de João Pessoa pode observar o aumento de pedintes nas ruas. Um dado que comprova isso é o aumento de crianças migrando de escolas particulares para as públicas, tem até lista de espera. O prefeito [Cícero Lucena] está se esforçando para dar conta. Isso porque as coisas estão encarecendo, as pessoas estão tentando trocar a mensalidade do filho na escola pela comida”.

Em aparte, Fábio Lopes (PL) endossou: “É um Governo que não pensa no povo, que coloca o povo para fazer empréstimo com o FGTS, que inflaciona produtos básicos da cesta básica. A população já sentiu. Vamos continuar fortalecendo o liberalismo econômico, com menos impostos, porque tudo isso retorna para a população”.