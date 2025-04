Pastor Queiroz fala da sua indicação por Bolsonaro para disputar o Senado pela oposição na Paraíba

O pastor Sérgio Queiroz (NOVO), que disputou como vice a Prefeitura de João Pessoa na chapa de Marcelo Queiroga (PL), levando as eleições para o 2º turno, mas sem êxito, agora vai disputar o Senado da República nas eleições de 2026, com a chancela do ex-presidente Bolsonaro.

A indicação ocorreu antes de Bolsonaro se submeter a uma cirurgia e foi recebida por Sérgio Queiroz com surpresa. “Me senti honrado por uma razão: é que essa indicação parece ser um processo natural de convergência e de concordância entre vários grupos. Ser, simplesmente, indicado já é uma honra”, disse.

Queiroz lembrou que, nas eleições de 2022, venceu na Grande João Pessoa na disputa pelo Senado, mas não avançou no interior do estado por falta de recursos e de tempo de mídia, o que tornou a eleição difícil e impediu seu êxito. No entanto, ele acredita que a unidade em torno de nomes específicos facilita a agregação de novos partidos e proporciona mais exposição na TV para divulgar os projetos.

“É uma longa estrada, e eu creio que a formação de qualquer bloco na Paraíba ainda vai depender do destino da federação PP e União Brasil. O PSD de Kassab deve se alinhar ao projeto de reeleição de Lula, mas, na Paraíba, a coisa não é tão fácil de resolver. Isso vai gerar uma grande e complexa equação, e essas eleições tendem a se polarizar novamente, de modo que temos que esperar o que vai acontecer na Paraíba para que as decisões sejam coerentes”, avaliou.