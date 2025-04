Na sessão ordinária da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP) desta terça-feira (15), o vereador Raoni Mendes (DC) apresentou um Projeto de Lei que propõe a inclusão do ensino da história, da geografia e das atualidades de João Pessoa no currículo do ensino fundamental das escolas da rede municipal de ensino.

“Subo à tribuna hoje com um propósito muito claro: um compromisso firme com a educação, com a valorização da nossa cidade e com a formação cidadã das nossas crianças e adolescentes. Estou apresentando um Projeto de Lei que propõe algo simples, mas profundamente transformador: a inclusão do ensino da história, da geografia e das atualidades da cidade de João Pessoa no currículo do ensino fundamental de nossas escolas da rede municipal”, anunciou.

Raoni Mendes defendeu que as crianças precisam conhecer de verdade a cidade em que vivem e aprender desde cedo sobre sua origem, seus marcos históricos, seus bairros, seus rios, suas praias, seus desafios e suas conquistas.

“As crianças precisam entender o que está acontecendo em seu entorno, no entorno do seu município, para que possam ser cidadãos mais críticos, conscientes e participativos. A educação que transforma é aquela que faz sentido para quem aprende. Nada faz mais sentido do que estudar aquilo que está ao nosso redor. João Pessoa é rica em cultura, em história, em beleza natural, em lutas populares. É a cidade em que a gente vive e muito pouco a gente propaga sobre sua história, sua geografia, atualidades”, refletiu o parlamentar.

O vereador lembrou que existe uma lei, aprovada na CMJP, que versa sobre o tema em concursos públicos, mas não obriga que os concursos públicos municipais tenham esse conteúdo.

“Chegou a hora de nós obrigarmos as pessoas a estudarem sobre a cidade onde vão trabalhar. A base curricular comum, que orienta a educação em todo país, já reconhece a adaptação dos conteúdos à realidade local. Vamos dar um passo além e transformar esse princípio em prática, com o olhar carinhoso e responsável sobre a nossa cidade. Vamos despertar o orgulho de ser pessoense, a vontade de cuidar da cidade, de participar da vida pública e entender como a cidade funciona e como pode melhorar”, argumentou.

De acordo Raoni, a norma será um investimento na autoestima dos jovens pessoenses, na construção de uma identidade forte e no fortalecimento da democracia.