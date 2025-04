Três deputados da Paraíba avalizam votação urgente da Anistia

Três deputados federais paraibanos subscreveram o pedido de urgência para a tramitação e votação do projeto que anistia os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília: Mersinho Lucena (PP), Wellington Roberto (ainda no PL) e Cabo Gilberto Silva (PL).

Um ´punhado´ de deputados da atual base governista endossou o citado pedido de urgência que é liderado pelo Partido Liberal, do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar dos apelos (e pressões) governistas em sentido contrário.

Foram 40 deputados do União Brasil, 28 do Republicanos, 23 do PSD, 20 do MDB e 35 do Progressistas.

*informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

