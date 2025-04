Deputado paraibano é novamente cotado para a liderança

Com a indicação do deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA) para o Ministério das Comunicações, ficará aberto o cargo de líder do partido na Câmara Federal.

O deputado Damião Feliciano (PB) volta a ter o seu nome cogitado.

*fonte: coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta terça-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/a-metabolizacao-do-vinho/