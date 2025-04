Com o aval de João Azevedo, Cícero Lucena avança na pré-campanha

A recente viagem a Portugal do governador João Azevedo (PSB) e do prefeito Cícero Lucena (PP) começa a ter desdobramentos na estrada que levará o grupo governista na Paraíba ao processo eleitoral do próximo ano.

Nesta segunda-feira, Cícero tinha agendada uma conversa com os deputados Aguinaldo Ribeiro (PP) e Mersinho Lucena (PP)), este último seu filho, para tratar do cada vez mais precoce processo eleitoral vindouro, como também da peculiar situação do vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Há o desejo de que Cícero, se avançar na condição de candidato a governador, o faça se filiando ao PSB.

Ao inaugurar a nova sede do Procon Municipal, ontem, Cícero refinou o seu discurso pré-eleitoral ao tratar da sucessão estadual, frisando que “na forma que for convocado para ajudar, ajudarei”.

– Eu me coloco à disposição do que acharem aonde eu possa ajudar – reforçou Lucena o discurso da disponibilidade, com um adendo: “Vou andar para onde me convidarem”.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

