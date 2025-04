Presidente da CMJP não segue grupo de Pedro Cunha Lima

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador Dinho Dowsley, que hoje está filiado ao PSD, mas deve sair do partido para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba ou na Câmara federal pelo Republicansdo nas eleições de 2026, cujo convite recebeu do presidente da legenda e presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta .

O vereador enfatizou ter todo respeito por Pedro Cunha Lima, que assumiu a presidência do PSD e por Cássio Cunha Lima, mas que ele pertence a um grupo político do qual o PSD é adversário.

“Eu não vou acompanhar e não tenho nada contra, não sou inimigo deles, pelo contrário, nós somos adversários políticos e tenho respeito, porém eu caminho com o grupo do governador João Azevêdo e do prefeito Cìcero Lucena. Sou da base dele”, argumentou.

Dinho Dowsley revelou ainda ter recebido uma proposta bastante interessante do Republicanos que deve lhe dar condições de disputar um cago na proporcional, que vai depender do posicionamento do prefeito Cìcero Lucena e do deputado Mersinho Lucena com quem tem um compromisso político quando o ajudou a ser eleito deputado federal.

Ele revelou ainda ter recebido o convite do PSB, partido do governador João Azevedo e do Progressistas, ou seja, dois três partidos da chapa majoritária, porém vai definir com grupo, que ele considera bem expressivo e do qual pertence.

“Eu vou ver qual decisão irei tomar, mas não permanecerei mais no PSD”, disse.