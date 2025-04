Presidência confirma que Câmara de Campina Grande vai promover sessões itinerantes

O presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, vereador Saulo Germano, confirmou a realização de sessões itinerantes como parte de uma iniciativa para aproximar a população do legislativo municipal. As sessões ocorrerão em diferentes bairros da cidade, permitindo que os cidadãos participem das discussões e decisões que impactam suas comunidades.

Segundo Saulo, as sessões itinerantes são uma oportunidade valiosa para que os moradores expressem suas demandas e preocupações diretamente aos vereadores. Além disso, esse formato facilita o acesso à informação sobre os projetos em andamento e as ações da Câmara. Com isso, a expectativa é que a população se sinta mais engajada e informada sobre os assuntos que afetam seu dia a dia.

Em sua fala, Saulo Germano destacou a importância dessa iniciativa. “Queremos levar a Câmara até as pessoas, ouvir suas necessidades e garantir que todos tenham voz nas decisões que afetam suas vidas. Acreditamos que a proximidade com a população é fundamental para uma gestão mais eficaz e democrática”, frisou.

As datas e locais das sessões itinerantes serão divulgados em breve. “Com essa ação, a Câmara Municipal de Campina Grande busca não apenas cumprir seu papel legislativo, mas também promover um diálogo aberto e construtivo com a comunidade, fortalecendo a democracia local e a cidadania ativa”, complementou o presidente.