Deputado nega que Cícero Lucena vai mudar de partido para disputar o governo em 2026

“Não, necessariamente, ele terá que mudar de partido para ser o candidato”. Foi o que declarou o deputado federal Mersinho Lucena, filho do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que deve permanecer no Progressistas para disputar o governo da Paraíba nas eleições de 2026.

Conforme o deputado, nunca houve essa questão de imposição ou conversas em relação à mudança de partido para que o prefeito seja ou não o candidato.

“Eu não tenho dúvida nenhuma de que o governador João Azevedo se sentiria muito honrado ao assumir a presidência do PSB e ter prefeito Cícero Lucena no seu partido”, disse.

Mersinho Lucena enfatizou ainda que ele e o pai estão muito bem filiados ao Progressistas, que eles têm um presidente (Ciro Nogueira ) sempre atencioso, parceiro da cidade de João Pessoa, assim como o deputado Aguinaldo Ribeiro e em breve com o reforço da senadora Daniella Ribeiro e da possível federação.

“Eu acredito que o progressistas estará presente na chapa majoritária e não vejo que haja imposição por parte do PSB de que haverá a necessidade de uma mudança de partido para alguém ser candidato a governador, mesmo porque nós temos nomes como Hugo Motta do Republicanos, que só será candidato a governador se mudar para o PSB. Acho que tudo faz parte das conversações políticas, do diálogo que está presente no nosso dia a dia para fazer a melhor composição”, completou.