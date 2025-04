Daniella Ribeiro celebra retorno ao Progressistas e destaca projetos com mulheres e juventude

A senadora paraibana Daniella Ribeiro oficializou seu retorno ao Progressistas (PP) e, em fala emocionada, relembrou sua trajetória e os projetos realizados durante sua passagem anterior pelo partido. Para ela, o reencontro com a legenda representa a retomada de um ciclo de conquistas e compromissos com o povo paraibano e brasileiro.

“Na Paraíba, também trabalhamos muito com os Progressistas a questão da formação política para mulheres. Dezenas de eventos foram realizados, inclusive em todo o estado, até mesmo no Sertão paraibano”, destacou a senadora.

Durante sua primeira passagem pelo Progressistas, Daniella também foi responsável por iniciativas como o Você no Senado, um projeto que levava grupos de estudantes, professores, jornalistas e outros segmentos da sociedade civil para conhecer os bastidores do Congresso Nacional.

“Levávamos grupos de segmentos para passar a semana conosco, conhecendo o nosso dia a dia, o nosso trabalho no Senado Federal. Levei grupos de estudantes, jornalistas, professores… todos conheceram o Congresso através do Você no Senado”, relembrou. “Veio a pandemia e foi quando a gente parou, mas é um programa que pretendo voltar nesses próximos dias.”

A senadora também agradeceu a confiança do presidente nacional da legenda, Ciro Nogueira, e lembrou com orgulho do momento em que foi escolhida como líder do Progressistas no Senado, cargo que ocupou logo ao chegar à Casa Alta.

“Tive alegria também pela confiança do presidente Ciro Nogueira. Ser líder do Progressistas no Senado foi meu primeiro passo ao chegar aqui, eleita no Senado Federal, e pude contribuir com o meu trabalho e a minha história.”

Com entusiasmo, Daniella reforçou seu sentimento de compromisso com a Paraíba e o Brasil:

“Estou aqui de volta muito feliz com o que podemos realizar pelo povo paraibano e pelo povo brasileiro.”

A cerimônia oficial de filiação da senadora ao Progressistas está prevista para acontecer em Brasília.